Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют на 10 марта
На Московской бирже назвали, каковы установленные на 10 марта границы "ценовых коридоров" возможного курса валют. После прекращения сделки ОПЕК, резко упала цена нефти, а вслед за ней обвалился рубль - 9 марта доллар оценивался в 75 рублей, а за евро давали 85 рублей. Курс в России устанавливает Центробанк, основываясь на данных Московской биржи. Поскольку 9 марта был выходным днем и биржа не работает, ее открытия во вторник все ждут с особым вниманием.
Вечером 9 марта Московская биржа опубликовала границы возможного курса:
граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951;
евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.
Эти цифры не окончательные и могут измениться до 9.00 вторника 10 марта.
Ранее на Мосбирже сообщили, что готовятся к "повышенной волотильности", то есть изменчивости на торгах 10 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU