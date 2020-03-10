Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют на 10 марта

10 Март 2020 2020-03-10T02:24:37+03:00

До начала торгов границы "ценовых коридоров" могут еще измениться

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На Московской бирже назвали, каковы установленные на 10 марта границы "ценовых коридоров" возможного курса валют. После прекращения сделки ОПЕК, резко упала цена нефти, а вслед за ней обвалился рубль - 9 марта доллар оценивался в 75 рублей, а за евро давали 85 рублей. Курс в России устанавливает Центробанк, основываясь на данных Московской биржи. Поскольку 9 марта был выходным днем и биржа не работает, ее открытия во вторник все ждут с особым вниманием.

Вечером 9 марта Московская биржа опубликовала границы возможного курса:

граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951;

евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.

Эти цифры не окончательные и могут измениться до 9.00 вторника 10 марта.

Ранее на Мосбирже сообщили, что готовятся к "повышенной волотильности", то есть изменчивости на торгах 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU