2020-03-10T03:44:22+03:00
Общество

После обвала цен нефть марки WTI дорожает более, чем на 5 процентов

Стоимость увеличилась до 31,69 доллара за баррель
Юлия САЛЬНИКОВА
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Накануне 9 марта нефть упала в цене на 30 процентовНакануне 9 марта нефть упала в цене на 30 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нефть марки WTI дорожает после резкого падения цены 9 марта. Напомним, к обвалу цен на нефть привели сразу несколько факторов: прекращение сделки ОПЕК, обострение на фондовых рынках в связи с распространением коронавируса в мире - заболевание охватило все континенты кроме Антарктиды, а также намерение Саудовской Аравии продавать сырье дешевле, чем в других нефтедобывающих странах.

После падения цены на 30 процентов рост стоимости нефти марки WTI во вторник 10 марта ускорился и превысил 5%, 31,69 доллара за баррель (по состоянию на 1.58 по московскому времени).

Поскольку курс в России устанавливает Центробанк, а в понедельник 9 марта был выходной и биржа не работала, то решающим может стать именно вторник 10 марта. К торгам в Мосбирже установили верхние границы возможного курса валют : доллар от 70,455 рубля до 76,3951; евро — от 79,625 до 87,3131 рубля. К 9.00 по московскому времени эти параметры могут быть скорректированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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