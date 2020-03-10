2020-03-10T04:22:39+03:00
В мире

"Живой Кен" Родриго Алвес начал трансформацию тела в Барби

36-летний мужчина сделал 60 операций, чтобы стать похожим на Кена, но теперь вновь ложится под нож ради того, чтобы стать женщиной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Родриго Алвес назвал свой эксперимент дорогим и болезненнымРодриго Алвес назвал свой эксперимент дорогим и болезненнымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Потратить 849 тысяч долларов (57 миллионов рублей) на пластические операции, а потом передумать - это больше, чем по-женски. Это в стиле самого известного в мире "живого Кена".

Родриго Алвес позволил хирургам "слепить" себя из того, что было в распоряжении медиков - в ход шли филлеры в лицо, он накачал себе мышцы, изменил форму носа, подбородка. На тюнинг ушло 60 операций. Но в 2019 году "живой Кен" понял, что так и останется в тени своей знаменитой подруги, куклы Барби, и решился на новую трансформацию. На этот раз он хочет стать женщиной с кукольной, насколько в его случае это вообще возможно, внешностью.

- Я всегда чувствовал себя женственным, и когда я изо всех сил старался быть мужественным со своей личностью,- сказал бывший "Кен" The Sun. - В ноябре прошлого года я начал операции по удалению мужских имплантатов, на которые потратил столько денег много лет назад, а в январе этого года я начал операции по феминизации.

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"Живой Кен" стал женщиной-Барби
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Родриго поменял имя на Джессику. Он/она уже потратил на преображение в женщину 100 тысяч фунтов стерлингов.

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Родриго Алвес потратил 100 тысяч фунтов чтобы стать Барби
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Этот эксперимент Джессика называет "дорогим и болезненным", но говорит, что не жалеет, потому что женщиной якобы мечтал стать всегда - Алвеса воспитали "бабушка и тетушки".

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"Живой Кен" просит называть его Джессика
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ИСТОЧНИК KP.RU

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