Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов

10 Март 2020 2020-03-10T05:09:59+03:00

Накануне, 9 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае снижалась до 31,02 долларов за баррель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другая марка нефти, марки WTI, также демонстрирует рост после падения 9 марта на 30 процентов

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Обе марки нефти WTI и Brent стремятся вернуть прежние позиции - после резкого падения на 30 процентов 9 марта, они отыгрывают постепенно стоимость. На лондонской бирже ICE (ICE Futures Europe) цена фьючерса на нефть марки Brent с поставками в мае достигла 35,85 долларов за баррель (рост выше, чем на 7 процентов).

Нефть марки WTI также выросла в цене и достигла 32,38 долларов за баррель.

Стоимость нефти оказывает непосредственное влияние на курс рубля. Но то, каким он будет, устанавливает Центробанк, опираясь на данным торгов Московской биржи. Поскольку 9 марта был выходным днем, то торги откроются только 10 марта. В Мосбирже установили границы курса валют.

Сайт kp.ru писал, что эксперты считают - падение курса рубля повлияет на заграничные поездки россиян, на стоимость импортных товаров - автомобилей, одежды и обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU