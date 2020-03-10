2020-03-10T05:09:59+03:00
Общество

Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов

Другая марка нефти, марки WTI, также демонстрирует рост после падения 9 марта на 30 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Накануне, 9 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае снижалась до 31,02 долларов за баррель.Накануне, 9 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае снижалась до 31,02 долларов за баррель.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Обе марки нефти WTI и Brent стремятся вернуть прежние позиции - после резкого падения на 30 процентов 9 марта, они отыгрывают постепенно стоимость. На лондонской бирже ICE (ICE Futures Europe) цена фьючерса на нефть марки Brent с поставками в мае достигла 35,85 долларов за баррель (рост выше, чем на 7 процентов).

Нефть марки WTI также выросла в цене и достигла 32,38 долларов за баррель.

Стоимость нефти оказывает непосредственное влияние на курс рубля. Но то, каким он будет, устанавливает Центробанк, опираясь на данным торгов Московской биржи. Поскольку 9 марта был выходным днем, то торги откроются только 10 марта. В Мосбирже установили границы курса валют.

Сайт kp.ru писал, что эксперты считают - падение курса рубля повлияет на заграничные поездки россиян, на стоимость импортных товаров - автомобилей, одежды и обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медведев считает, что поправки в Конституцию укрепят суверенитет России
Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов
Финансист рассказал, как падение курса рубля повлияет на жизнь россиян
"Живой Кен" Родриго Алвес начал трансформацию тела в Барби
После обвала цен нефть марки WTI дорожает более, чем на 5 процентов
ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit
Трамп отказался отвечать на вопрос о проверке на коронавирус
Умер Владимир Михайловский, актер из сериала "Ликвидация"
Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют на 10 марта
Конгрессмен, контактировавший с больным коронавирусом, летел с Трампом в самолете и ездил в одном лимузине
В Госдепе США назвали условия продления договора СНВ
Евро-2020 предложили перенести в Россию из-за коронавируса в Европе
В Китае число новых случаев заражения коронавирусом сократилось до 40: открываются магазины и школы
В США разрабатывают подлодку с роботом, который сам принимает решение об атаке
Всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса
Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса
Мосбиржа готовится к повышенной изменчивости на открытии торгов 10 марта
"Кто к нам с мечом придет...": Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне
США начали вывод войск из Афганистана
У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружен коронавирус
Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран
"Кризис в Сирии - угроза всей Европе": Эрдоган попросил помощи у НАТО