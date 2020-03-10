2020-03-10T05:32:07+03:00
Политика

Медведев считает, что поправки в Конституцию укрепят суверенитет России

Законопроект рассмотрят во втором чтении депутаты Госдумы 10 марта
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев рассказал, что предложения по поправкам собирали в разных регионах страны Фото: Сергей БОБЫЛЕВ, ТАССДмитрий Медведев рассказал, что предложения по поправкам собирали в разных регионах страны Фото: Сергей БОБЫЛЕВ, ТАСС
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Накануне думского голосования по законопроекту о поправках в Конституции, Дмитрий Медведев рассказал, что дают россиянам предложенные изменения. Напомним, с предложением внести поправки в главный документ страны выступил в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. По его поручению создана рабочая группа, которая должна была сформировать список предложений и предоставить на рассмотрение в Госдуму. Законопроект рассмотрят во втором чтении 10 марта.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев напомнил, что депутаты фракции работали над сбором предложений по поправкам. Он выразил благодарность "за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию".

- Другой важный момент, который отмечали наши граждане, - укрепление суверенитета российского государства. Поправки обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян,- сказано в заявлении Дмитрия Медведева.

Голосование за внесение поправок в Конституцию состоится 22 апреля. Это будет нерабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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