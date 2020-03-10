Интернет-мошенники крадут деньги в соцсетях по схеме "белый кролик"

10 Март 2020 2020-03-10T05:57:38+03:00

Такое название схема получила из-за того, что жертва добровольно проходит один этап за другим, не догадываясь об обмане до самого финала

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Аферисты в соцсетях придумали новый способ мошенничества, который получил название "Белый кролик". У этой формулы обмана есть нечто общее с фокусами и сказкой "Алиса в Стране чудес", когда в погоне за белым кроликом падаешь в черную нору. Вот только в "трюке" интернет-мошенников никакого кролика нет, он иллюзия, чтобы убедить бдительность.

- Злоумышленники в соцсетях зачастую от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, например, банка или сотового оператора, при этом обещают вознаграждение.- рассказа "Известиям" руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Дальше жертве приходит сообщение о выигрыше по итогам опроса. В письме - ссылка, которая ведет на сайт мошенников. Но, поскольку человек уже прошел этапы опроса и верит, что участвует в акции какого-либо бренда, то без раздумий кликает по ссылке.

- На портале мошенник может, например, попросить «тестовый» платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка,- рассказал эксперт.

Такая схема вводит в заблуждение и службу безопасности банков, ведь аферисты действуют поэтапно. Каждый новый этап не вызывает подозрений, больше того - опросник мошенники готовят адресно, под конкретную жертву.

- Когда владелец службы безопасности отправит жалобу регистратору сайта на неправомерное использование бренда или фишинг, ссылка, по которой открывался мошеннический портал, просто не сработает. Сами опросы также целевые: мошенники знают, например, какие онлайн-игры и интернет-магазины посещает клиент,-объясняет эксперт.

Схема получила распространение во второй половине 2019 года и 2020 году.

Сайт kp.ru писал о другом новом способе мошенничества, но только не в интернет пространстве, а в кредитной сфере. Клиентам выдают деньги под высокие процента, после чего фирма "исчезает". Заемщик соответственно не может вернуть долг, а спустя время деньги с набежавшими процентами и пени его просят вернуть уже через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU