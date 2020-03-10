Снижение цен на нефть выгодно лишь одной стране. И это не США

10 Март 2020 2020-03-10T07:42:38+03:00

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Рентабельность добычи нефти при цене 30 долларов за баррель достижима чуть ли не для одного производителя - Саудовской Аравии. По словам содиректора Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дина Бейкера, королевство сможет уходить в плюс даже при такой минимальной стоимости топлива.

"Возможно, некоторые российские производители смогут работать с прибылью, но в остальном мире нефть значительно дороже добывать. И совершенно точно, американские производители сланцевой нефти не смогут работать с прибылью при ценах тридцать долларов за баррель. Нет никаких сомнений в этом", — сказал специалист.

Он добавил, что Соединенные Штаты с трудом будут окупать издержки даже при цене в 45-50 долларов, передает РИА Новости.

Россия же уже сталкивалась с такой ситуацией, но, по словам экспертов, сейчас наша страна гораздо устойчивее финансово, чем, например, в 2008 году, а потому справиться с кризисом будет несложно. Сайт kp.ru писал, что США к тому же будут идти на любые компромиссы, лишь бы поднять стоимости нефти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU