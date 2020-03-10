2020-03-10T07:58:46+03:00
Политика

Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»

Особые отряды будут развернуты в каждом военном округе
Елена АКИМОВА
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Минобороны возродит "медицинский спецназ"Минобороны возродит "медицинский спецназ"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минобороны восстановит попавший под сокращение «медицинский спецназ». Данные мобильные части будут обладать повышенным уровнем боевой подготовки и смогут развернуть полноценный госпиталь в любой точке планеты при любых условиях.

Предполагается, что с этого года медицинские отряды специального назначения (МОСН) будут развернуты в каждом военном округе. Предстоящим летом они примут участие в масштабных учениях, где отработают действия при ЧС и эпидемиях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это самостоятельные административные единицы, имеющие Подразделения будут полностью самостоятельны и обеспечены всем необходимым для полевой работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое. Всего в МОСН будет числиться около двухсот военнослужащих.

Они смогут оказывать необходимую медицинскую помощь не только личному составу, но и, в случае необходимости, местному населению. Речь идет не только о перевязках, но и о более серьезных процедурах.

— Вооруженные силы сейчас занимаются не только вопросами обороны страны, но, как показало прошлое лето, когда военных привлекли к ликвидации последствий наводнений в восточных регионах страны, участвуют в спасательных операциях. Руководство Минобороны не отрицает, что помощь может потребоваться в разных условиях и за рубежом в том числе. Армия способна выполнять разные миссии — не только боевого характера, но и миротворческие или гуманитарные. Медицинское обеспечение одна из важных составляющих и без нее никак не обойтись, - комментирует «Известиям» профессор РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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