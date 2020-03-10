2020-03-10T08:16:45+03:00
Политика

Войска спрячут от шпионов за аэрозольной пеленой

Новая система сможет укрывать аэродромы и воинские части дымовой завесой
Елена АКИМОВА
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Военные аэродромы и места скопления личного состава укроют от противника аэрозольной дымкойВоенные аэродромы и места скопления личного состава укроют от противника аэрозольной дымкойФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Новую систему маскировки протестировали в армии. Теперь важные объекты смогут укрывать от разведки противника с помощью аэрозольной пелены.

В первую очередь под защиту попадают штабы, аэродромы армейской и фронтовой авиации, районы сосредоточения войск, склады и базы, тоннели, переправы, мосты и важные железнодорожные станции, с помощью которых снабжают группировки войск.

Автоматизированная система управления (АСУ) объединила в себе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальные машины для создания дымовых завес. Система распознает, как разведка противника следит за войсками: с помощью самолетов, дронов или спутников. После на пульт передается команда выставить защиту определенного типа.

— Важность прикрытия войск показывают операции в Сирии. Например, израильская авиация многие атаки производит с максимальной дистанции, чтобы избежать ответного огня ПВО. Обычно применяется высокоточное оружие, которое, как правило, имеет лазерную головку самонаведения. Дым, как оказалось, расфокусирует луч наведения и не дает боеприпасам найти объект атаки. В итоге высокоточные бомбы и ракеты промахиваются или самоликвидируются, - комментирует «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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