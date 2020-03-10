Курс евро на 10 марта 2020: валюта торгуется по 83 рубля

10 Март 2020 2020-03-10T08:40:30+03:00

С открытием российской биржи курс евро на 10 марта 2020 года может измениться, но на утро вторника цифры такие

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Курс евро на 10 марта 2020 года составляет 83,0217 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных биржах. Российская откроется утром во вторник, и тогда стоимость валюты может измениться.

Доллар пока торгуется по 73,07. Такие курсы установились всего день назад - после резкого снижения стоимости нефти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU