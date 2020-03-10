2020-03-10T08:40:30+03:00
Экономика

Курс евро на 10 марта 2020: валюта торгуется по 83 рубля

С открытием российской биржи курс евро на 10 марта 2020 года может измениться, но на утро вторника цифры такие
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Курс евро на 10 марта 2020 года составляет 83,0217 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных биржах. Российская откроется утром во вторник, и тогда стоимость валюты может измениться.

Доллар пока торгуется по 73,07. Такие курсы установились всего день назад - после резкого снижения стоимости нефти.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс доллара на 10 марта 2020: за одну банкноту предлагают 73 рубля
Курс евро на 10 марта 2020: валюта торгуется по 83 рубля
Россия отправит в Иран медицинские маски и халаты для борьбы с коронавирусом
Названы главные опасности для благополучия России от изменения климата
Войска спрячут от шпионов за аэрозольной пеленой
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Депутат Нилов предложил пересмотреть порядок льготной очереди в детсады
Снижение цен на нефть выгодно лишь одной стране. И это не США
Названы самые экономически здоровые регионы России
Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань
Белый дом: Трамп не проходил тестирование на коронавирус - "у него прекрасное здоровье"
Интернет-мошенники крадут деньги в соцсетях по схеме "белый кролик"
Медведев считает, что поправки в Конституцию укрепят суверенитет России
Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов