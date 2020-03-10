Курс доллара на 10 марта 2020: американская валюта торгуется по 73 рубля

10 Март 2020 2020-03-10T09:39:54+03:00

Рубль на мировом валютном рынке ослабел по отношению к доллару и евро Фото: REUTERS

Курс доллара на 10 марта 2020 года может обновиться после открытия российской биржи

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Курс доллара на 10 марта 2020 года составляет 73,0713 рубля. Об этом свидетельствуют утренние данные международных торгов.

Вскоре во вторник откроется российская биржа, и тогда курсы валют, почти наверняка, изменятся. Пока же евро реализуется по 83,02 рубля. Официальные курсы американской и европейской валюты в России - 67,5 и 75,8 рубля, соответственно.

Сайт kp.ru писал, что еще днем в понедельник за один доллар давали 75 рублей, за евро - 85. Это на 10% больше, чем, например, в пятницу, когда Центральный Банк в последний раз обновлял официальные цифры.

Эксперты считают, что особых причин для волнения нет. Россия уже сталкивалась с подобной ситуацией в 2008 году, но тогда запрос прочности бюджета был недостаточно велик. Сейчас страна более устойчива в плане экономики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU