Курс доллара на 10 марта 2020: американская валюта торгуется по 73 рубля
Курс доллара на 10 марта 2020 года составляет 73,0713 рубля. Об этом свидетельствуют утренние данные международных торгов.
Вскоре во вторник откроется российская биржа, и тогда курсы валют, почти наверняка, изменятся. Пока же евро реализуется по 83,02 рубля. Официальные курсы американской и европейской валюты в России - 67,5 и 75,8 рубля, соответственно.
Сайт kp.ru писал, что еще днем в понедельник за один доллар давали 75 рублей, за евро - 85. Это на 10% больше, чем, например, в пятницу, когда Центральный Банк в последний раз обновлял официальные цифры.
Эксперты считают, что особых причин для волнения нет. Россия уже сталкивалась с подобной ситуацией в 2008 году, но тогда запрос прочности бюджета был недостаточно велик. Сейчас страна более устойчива в плане экономики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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