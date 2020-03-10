Названы самые востребованные специальности у выпускников 2020

10 Март 2020 2020-03-10T09:10:19+03:00

Стало известно, на какие специальности чаще всего планируют поступать выпускники 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый третий абитуриент планирует изучать экономику и управление

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Образовательная компания Maximum education провела опрос среди российских старшеклассников и выяснила, на какие специальности планируют поступать абитуриенты.

Треть выберет направление «Экономика и управление». При этом большинство будущих студентов рассчитывают обучаться на бюджетной основе.

Рейтинг востребованных специальностей:

«Экономика и управление» – 32% респондентов,

«Информатика и вычислительная техника» - 15%,

«Физико-техническая наука и технологии» - 13%.

Лингвистика – 12%,

Юриспруденция – 11%.

Анализируя показатели, эксперты отмечают, что достигается баланс между техническими и гуманитарными науками.

- Повального перехода в точные науки пока нет, но они реанимируются. И это положительная тенденция с учетом того, как сейчас развивается мир и какие технологии разрабатываются, — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколково» Ольга Назайкинская.

Что касается оплаты обучения, то большинство планируют поступить на бюджетные отделения. Учиться за счет государства хотят 54% абитуриентов. На платной основе получать образование готовы 45% выпускников 2020. И только 1% нацелены на контрактую форму обучения.

Заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что число бюджетных мест на разных специальностях распределяется неравномерно.

— На технических, инженерных направлениях количество бюджетных мест доходит до 80%, в то время как по гуманитарным специальностям эта цифра составляет 22%. А на экономике, менеджменте, управлении и того меньше — около 10%, — отметила эксперт.

Кстати, 60% выпускников в 2020 году планируют подавать документы для поступления в вуз в другом городе. Остальные собираются учиться на малой родине.

Рейтинг наиболее популярных вузов:

МГУ им. Ломоносова,

РАНХиГС,

Высшая школа экономики,

Санкт-Петербургский политехнический университет,

Уральский федеральный университет,

СПбГУ,

РАНХиГС,

НГУ,

НГТУ,

ННГУ им. Лобачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU