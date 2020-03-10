Названы самые востребованные специальности у выпускников 2020
Образовательная компания Maximum education провела опрос среди российских старшеклассников и выяснила, на какие специальности планируют поступать абитуриенты.
Треть выберет направление «Экономика и управление». При этом большинство будущих студентов рассчитывают обучаться на бюджетной основе.
Рейтинг востребованных специальностей:
«Экономика и управление» – 32% респондентов,
«Информатика и вычислительная техника» - 15%,
«Физико-техническая наука и технологии» - 13%.
Лингвистика – 12%,
Юриспруденция – 11%.
Анализируя показатели, эксперты отмечают, что достигается баланс между техническими и гуманитарными науками.
- Повального перехода в точные науки пока нет, но они реанимируются. И это положительная тенденция с учетом того, как сейчас развивается мир и какие технологии разрабатываются, — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколково» Ольга Назайкинская.
Что касается оплаты обучения, то большинство планируют поступить на бюджетные отделения. Учиться за счет государства хотят 54% абитуриентов. На платной основе получать образование готовы 45% выпускников 2020. И только 1% нацелены на контрактую форму обучения.
Заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что число бюджетных мест на разных специальностях распределяется неравномерно.
— На технических, инженерных направлениях количество бюджетных мест доходит до 80%, в то время как по гуманитарным специальностям эта цифра составляет 22%. А на экономике, менеджменте, управлении и того меньше — около 10%, — отметила эксперт.
Кстати, 60% выпускников в 2020 году планируют подавать документы для поступления в вуз в другом городе. Остальные собираются учиться на малой родине.
Рейтинг наиболее популярных вузов:
МГУ им. Ломоносова,
РАНХиГС,
Высшая школа экономики,
Санкт-Петербургский политехнический университет,
Уральский федеральный университет,
СПбГУ,
РАНХиГС,
НГУ,
НГТУ,
ННГУ им. Лобачевского.
ИСТОЧНИК KP.RU