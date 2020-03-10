Роструд напомнил о длинных майских выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Благодаря празднованию Дня весны и труда, а также 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне можно будет отдохнуть в общей сложности восемь дней. Об этом во вторник, 10 марта, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
"В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая", - сообщил замглавы ведомства.
В предпраздничные дни россияне уйдут домой на час раньше
Потом россиян снова ждут выходные, всего три дня - с 9 по 11 мая включительно. А поскольку 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными днями, то можно будет поработать на один час меньше, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что в последний весенний месяц россияне проведут на рабочем месте всего 17 дней. Это на три дня больше количества предоставленных выходных.
ИСТОЧНИК KP.RU