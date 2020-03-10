Роструд напомнил о длинных майских выходных

10 Март 2020 2020-03-10T09:58:47+03:00

В мае нужно будет поработать всего 17 дней Фото: Евгения ГУСЕВА

Через несколько месяцев россиян ждет празднование Дня весны и труда, а также 75-летней годовщины Победы

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Благодаря празднованию Дня весны и труда, а также 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне можно будет отдохнуть в общей сложности восемь дней. Об этом во вторник, 10 марта, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая", - сообщил замглавы ведомства.

В предпраздничные дни россияне уйдут домой на час раньше

Потом россиян снова ждут выходные, всего три дня - с 9 по 11 мая включительно. А поскольку 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными днями, то можно будет поработать на один час меньше, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в последний весенний месяц россияне проведут на рабочем месте всего 17 дней. Это на три дня больше количества предоставленных выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU