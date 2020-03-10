2020-03-10T09:53:22+03:00
Общество

Названы регионы, где чаще всего усыновляют детей

По итогам 2019 года, показатель снизился почти на тысячу
Елена АКИМОВА
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В России в 2019 году реже усыновляли детейВ России в 2019 году реже усыновляли детейФото: Евгения ГУСЕВА
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В 2019 году россияне реже усыновляли (удочеряли) детей. В семьи было устроено 11,9 тысяч детей и подростков. Это меньше, чем годом ранее – в 2018 году данный показатель был на уровне 13 тысяч. Такие цифры отражены в отчете Министерства юстиции.

Чаще всего на данный шаг решаются в Московской области, а реже всего на Чукотке.

Рейтинг регионов, где чаще всего усыновляют детей:

Московская область – 705,

Москва – 690,

Краснодарский край – 439,

Санкт-Петербург – 407,

Свердловская область - 390.

Рейтинг регионов, где реже всего усыновляют детей:

Чукотский АО – 3,

Ненецкий АО – 9,

Ингушетия -12,

Магаданская область -16,

Алтай - 17.

Помимо снижения числа усыновленных детей наблюдается еще одна тенденция – россияне стали чаще разводиться. В 2015 году коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране составлял 1,89, тогда как в 2019-м — 1,52, пишет NEWS.ru.

Ранее в Подмосковье задержали супругов, которые избили до смерти 3-летнего приемного ребенка. В следствии полагают, что 23-летний парень и 42-летняя женщина «поженились», чтобы получать повышенные выплаты на содержание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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