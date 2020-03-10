Названы регионы, где чаще всего усыновляют детей
В 2019 году россияне реже усыновляли (удочеряли) детей. В семьи было устроено 11,9 тысяч детей и подростков. Это меньше, чем годом ранее – в 2018 году данный показатель был на уровне 13 тысяч. Такие цифры отражены в отчете Министерства юстиции.
Чаще всего на данный шаг решаются в Московской области, а реже всего на Чукотке.
Рейтинг регионов, где чаще всего усыновляют детей:
Московская область – 705,
Москва – 690,
Краснодарский край – 439,
Санкт-Петербург – 407,
Свердловская область - 390.
Рейтинг регионов, где реже всего усыновляют детей:
Чукотский АО – 3,
Ненецкий АО – 9,
Ингушетия -12,
Магаданская область -16,
Алтай - 17.
Помимо снижения числа усыновленных детей наблюдается еще одна тенденция – россияне стали чаще разводиться. В 2015 году коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране составлял 1,89, тогда как в 2019-м — 1,52, пишет NEWS.ru.
Ранее в Подмосковье задержали супругов, которые избили до смерти 3-летнего приемного ребенка. В следствии полагают, что 23-летний парень и 42-летняя женщина «поженились», чтобы получать повышенные выплаты на содержание детей.
ИСТОЧНИК KP.RU