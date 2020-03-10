Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий

10 Март 2020 2020-03-10T10:53:07+03:00

А вот рост цен на товары, которые не производятся в России, возможен

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Министерство сельского хозяйства России не прогнозирует повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне ослабления рубля.

Стоимость отдельных товаров может увеличиться, но речь идет, в основном, о той продукции, которая не производится у нас стране в силу природных условий. Согласно данным ведомства, доля такого импорта незначительна.

Аграрии заблаговременно подготовились к сезонным полевым работам, а основные импортные категории товаров для весенней кампании уже закуплены.

"Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания", - цитирует ТАСС официального представителя Минсельхоза.

Сайт kp.ru писал, что курс рубля начал снижаться по отношению к евро и доллару из-за удешевления нефти. Экономисты считают, что при необходимости Россия сможет спокойно продержаться на резервах Фонда национального благосостояния несколько лет, но Саудовская Аравия, вероятно, предложил компромисс по сырью гораздо раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU