Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий
Министерство сельского хозяйства России не прогнозирует повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне ослабления рубля.
Стоимость отдельных товаров может увеличиться, но речь идет, в основном, о той продукции, которая не производится у нас стране в силу природных условий. Согласно данным ведомства, доля такого импорта незначительна.
Аграрии заблаговременно подготовились к сезонным полевым работам, а основные импортные категории товаров для весенней кампании уже закуплены.
"Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания", - цитирует ТАСС официального представителя Минсельхоза.
Сайт kp.ru писал, что курс рубля начал снижаться по отношению к евро и доллару из-за удешевления нефти. Экономисты считают, что при необходимости Россия сможет спокойно продержаться на резервах Фонда национального благосостояния несколько лет, но Саудовская Аравия, вероятно, предложил компромисс по сырью гораздо раньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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