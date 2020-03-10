2020-03-10T10:53:07+03:00
Экономика

Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий

А вот рост цен на товары, которые не производятся в России, возможен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Доля импортной составляющей в российской продукции незначительнаДоля импортной составляющей в российской продукции незначительнаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Министерство сельского хозяйства России не прогнозирует повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне ослабления рубля.

Стоимость отдельных товаров может увеличиться, но речь идет, в основном, о той продукции, которая не производится у нас стране в силу природных условий. Согласно данным ведомства, доля такого импорта незначительна.

Аграрии заблаговременно подготовились к сезонным полевым работам, а основные импортные категории товаров для весенней кампании уже закуплены.

"Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания", - цитирует ТАСС официального представителя Минсельхоза.

Сайт kp.ru писал, что курс рубля начал снижаться по отношению к евро и доллару из-за удешевления нефти. Экономисты считают, что при необходимости Россия сможет спокойно продержаться на резервах Фонда национального благосостояния несколько лет, но Саудовская Аравия, вероятно, предложил компромисс по сырью гораздо раньше.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов
Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты
Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро
Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами
Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий
Курс рубля на сегодня: утром 10 марта 2020 года доллар по 72,7, евро - по 82,6
Названы регионы, где чаще всего усыновляют детей
ЦБ начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Роструд напомнил о длинных майских выходных
В Китае за сутки коронавирусом заразились всего лишь 19 человек
Названы самые востребованные специальности у выпускников 2020
Курс доллара на 10 марта 2020: американская валюта торгуется по 73 рубля
Курс евро на 10 марта 2020: валюта торгуется по 83 рубля
Россия отправит в Иран медицинские маски и халаты для борьбы с коронавирусом
Названы главные опасности для благополучия России от изменения климата
Войска спрячут от шпионов за аэрозольной пеленой
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Депутат Нилов предложил пересмотреть порядок льготной очереди в детсады
Снижение цен на нефть выгодно лишь одной стране. И это не США
Названы самые экономически здоровые регионы России
Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань
Белый дом: Трамп не проходил тестирование на коронавирус - "у него прекрасное здоровье"
Интернет-мошенники крадут деньги в соцсетях по схеме "белый кролик"
Медведев считает, что поправки в Конституцию укрепят суверенитет России
Цена на нефть марки Brent выросла до 35,85 долларов