Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами

10 Март 2020 2020-03-10T10:32:31+03:00

Рак груди у женщины диагностировали в 41 год

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История американки по имени Молли облетела весь мир – у женщины диагностировали рак груди. Врачи выявили болезнь на последней стадии, когда лечение уже не могло принести избавления от недуга.

Медики честно предупредили, что жить осталось немного и посоветовали не терять время даром. А еще начали лечение: мастэктомию, химиотерапию и гормональную терапию.

Ожидалось, что из-за воздействия разных препаратов либидо может снизиться до отрицательных показателей, но произошла обратная ситуация – пациентка признавалась, что влечение повысилось.

Но дома начались проблемы с супругом, и тогда женщина решила не тратить время на человека, который ее не поддерживает в самый сложный жизненный период, пишет ФАН.

Молли развелась с мужем и стала активно встречаться с другими мужчинами. Она скончалась в 45 лет и к этому времени успела завести 185 любовников.

- Секс заставляет меня чувствовать себя живой — это хороший способ отвлечься от болезни, –цитирует слова женщины The Mirror.

Ранее генетики заявили, что каждой десятой россиянке грозит рак груди. «КП» выяснила подробности у авторов нового исследования и независимых экспертов: кто рискует больше всего и как уберечься.

ИСТОЧНИК KP.RU