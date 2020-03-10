Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18

10 Март 2020 2020-03-10T11:32:08+03:00

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В Китае число жертв обрушения гостиницы достигло 18 человек. Семиэтажная гостиница обрушилась вечером в субботу, 7 марта, в городе Цюаньчжоу в восточной китайской провинции Фуцзянь.

Сообщается, что в настоящее время в районе ЧП продолжается работа спасателей и медиков. Сотрудники спецслужб продолжают разбирать завалы. На сегодняшний день в результате происшествия 12 человек числятся без вести пропавшими. Предположительно, после обрушения они оказались в каменной ловушке и ждут помощи, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что обрушившееся здание было построено и передано в эксплуатацию в только в 2018 году. В последнее время гостиница использовалась как место временного размещения граждан, находящихся на карантине. Сюда направляли людей, которые в последнее время контактировали с гражданами, инфицированными коронавирусом.

Напомним, ранее, на следующий день после обрушения, сообщалось только о семи погибших, передает сайт NEWS.Ru.

ИСТОЧНИК KP.RU