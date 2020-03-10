2020-03-10T11:38:42+03:00
Происшествия

В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира

В устройстве произошло замыкание - пришлось вызывать пожарных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В одном из многоэтажных домов на Нагорном бульваре в Москве произошел пожар. Из-за проблем с зарядкой для мобильного телефона едва не сгорела целая квартира.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в ночь на вторник, 10 марта. Правоохранители тут же отправились на место инцидента в районе Котловка, где уже работали сотрудники МОСГАЗА и бригада МЧС.

Согласно данным источника сайта kp.ru в экстренных службах, площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь удалось быстро потушить. Причиной возгорания стало замыкание в зарядном устройстве для телефона. Розетка и сами провода оплавились. Никто не пострадал. Организована проверка.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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