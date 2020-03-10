2020-03-10T12:13:56+03:00
Политика

Сирийские военные разминируют стратегическую высоту Эс-Салатор

Армия САР освободила «Холм ПВО» от боевиков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сирийские военные освободили стратегически важную высоту в АлеппоСирийские военные освободили стратегически важную высоту в АлеппоФото: REUTERS
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Сирийские военные начали разминировать высоту Эс-Салатор, расположенную у трассы М5 в провинции Алеппо. Еще недавно на этой высоте располагалось серьезное укрепление террористов, боевики обстреливали отсюда проезжую часть и ближайшие населенные пункты.

«Операция по взятию этого укрепрайона готовилась две недели. Мы обстреливали бандитов из артиллерийских орудий и минометов так, чтобы они головы не могли поднять. Нам нужно было перебросить силы по ближайшей дороге, а она простреливалась боевиками - ее постоянно держал на прицеле снайпер. И все же у нас получилось взять их в окружение», - цитирует военнослужащего сирийской армии сайт телеканала «Звезда».

Напомним, до войны на этой высоте располагалось сирийское подразделение противовоздушной обороны (ПВО), однако еще семь лет назад холм был захвачен боевиками.

Сирийские войска давно стремились отбить Эс-Салатор, поскольку он является стратегически важной точкой, именно отсюда можно контролировать дорогу соединяющую Алеппо с Дамаском. После освобождения военнослужащие обнаружили здесь блиндажи и подземные тоннели, самодельное оружие террористов, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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