Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

10 Март 2020 2020-03-10T13:02:18+03:00

Попытки исказить историю - это "плевок в лица" воевавших с нацистами, считает президент России Фото: REUTERS

По мнению президента России, такие заявления связаны с политической конъюнктурой современности

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Президент России Владимир Путин назвал чушью слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим был освобожден одними лишь украинцами.

По мнению главы государства, жители незалежной знают правду, но "боятся раскрыть рот", чтобы не подвернуть себя преследованиям.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал Путин в интервью ТАСС.

Он назвал попытки исказить историю "плевком в лицо" людям, которые воевали с нацизмом с оружием в руках и предположил, что Зеленский поступает так из желания быть "благообразным" в глазах руководства Польши.

Сайт kp.ru писал, что лидер незалежной заявил о единоличной победе его соотечественников в битве за Освенцим как раз во время посещения европейской республики. Президент, видимо, пришел к выводу, что раз фронт назывался Украинским, то и воевать на нем должны были лишь люди этой национальности.

Вырезки из беседы с Путиным на тему Великой Отечественной войны читайте на "КП".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU