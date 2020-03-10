2020-03-10T13:02:18+03:00
Политика

Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

По мнению президента России, такие заявления связаны с политической конъюнктурой современности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Попытки исказить историю - это "плевок в лица" воевавших с нацистами, считает президент РоссииПопытки исказить историю - это "плевок в лица" воевавших с нацистами, считает президент РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин назвал чушью слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим был освобожден одними лишь украинцами.

По мнению главы государства, жители незалежной знают правду, но "боятся раскрыть рот", чтобы не подвернуть себя преследованиям.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал Путин в интервью ТАСС.

Он назвал попытки исказить историю "плевком в лицо" людям, которые воевали с нацизмом с оружием в руках и предположил, что Зеленский поступает так из желания быть "благообразным" в глазах руководства Польши.

Сайт kp.ru писал, что лидер незалежной заявил о единоличной победе его соотечественников в битве за Освенцим как раз во время посещения европейской республики. Президент, видимо, пришел к выводу, что раз фронт назывался Украинским, то и воевать на нем должны были лишь люди этой национальности.

Вырезки из беседы с Путиным на тему Великой Отечественной войны читайте на "КП".

Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии
Председатель Госдумы считает, что поправки наполнят Конституцию конкретным содержанием
Конституционную поправку о детях предложено скорректировать
Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Поправку о досрочных выборах в Госдуму внесут ко второму чтению
Сирийские военные разминируют стратегическую высоту Эс-Салатор
Экс-замглавы ФСИН признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей
В Москве вор забрался в квартиру на девятом этаже через балкон и похитил дорогие часы
В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов
Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты
Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро
Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами
Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий