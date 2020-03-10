2020-03-10T13:06:58+03:00
Политика

Конституционную поправку о детях предложено скорректировать

В текст хотят добавить, что молодое поколение - это важный приоритет госполитики страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дети - важнейший приоритет госполитики РоссииДети - важнейший приоритет госполитики РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Конституционная поправка о том, что дети являются важнейшим достоянием России неудачно сформулирована, считает глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Именно поэтому ее было предложено скорректировать.

В новом варианте предлагается указать, что дети - это важнейший приоритет государственной политики страны. По мнению депутата, такая формулировка будет полностью соответствовать ценностным ориентирам нашего общества.

Автором поправки выступил сам Крашенинников. Комитет рассмотрит ее во вторник, 10 марта, до второго чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию России, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в этот же день предлагается рассмотреть предложение о проведении досрочных парламентских выборов. Депутатам раздадут текст поправки для ознакомления. В КПРФ уже выступили против выборов.

ЦИК принял проект порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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