Россияне составили топ самых аморальных поступков

10 Март 2020 2020-03-10T13:53:33+03:00

Коррупция и наркомания, измены и безбилетный проезд – это далеко не полный список проступков

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, какие из нарушений и противозаконных поступков россияне считают недопустимыми и аморальными.

В списке оказались использование ненормативной лексики, безбилетный проезд и сопротивление полиции. Но безусловным лидером порицания стали наркомания и коррупция.

Рейтинг порицаемых обществом поступков:

Наркомания – 90%,

Коррупция – 85%,

Алкоголизм – 66%,

Уклонение от уплаты налогов – 59%,

Присваивание чужих вещей/денег – 57%,

Курение в общественных местах – 52%,

Супружеские измены – 52%,

Уклонение от арми – 50%,

Сопротивление полиции – 48%,

Безбилетный проезд – 32%,

Использование ненормативной лексики – 31%.

Так выглядят самые серьезные проступки, которые, по мнению респондентов, нельзя оправдать. Тем не менее, терпимость к некоторым из них выросла. Например, снисходительное отношение к брани или безбилетникам выражает каждый четвертый (23% и 28% соответственно). Россияне стали терпимее к «зайцам» (+7п.п.) и к крепкому словцу (+13 п.п.).

Прибавилось сочувствующих и у уклонистов. Если в 2016 году на их сторону вставали 5% опрошенных, то в 2019 – 17%.

К лидерам рейтинга – наркомании и коррупции – лояльность не повысилась, общество солидарно в осуждении данных проступков.

Кстати, самыми строгими в своих оценках оказались верующие россияне, исповедующие религии, отличные от православного христианства, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU