Россияне составили топ самых аморальных поступков
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, какие из нарушений и противозаконных поступков россияне считают недопустимыми и аморальными.
В списке оказались использование ненормативной лексики, безбилетный проезд и сопротивление полиции. Но безусловным лидером порицания стали наркомания и коррупция.
Рейтинг порицаемых обществом поступков:
Наркомания – 90%,
Коррупция – 85%,
Алкоголизм – 66%,
Уклонение от уплаты налогов – 59%,
Присваивание чужих вещей/денег – 57%,
Курение в общественных местах – 52%,
Супружеские измены – 52%,
Уклонение от арми – 50%,
Сопротивление полиции – 48%,
Безбилетный проезд – 32%,
Использование ненормативной лексики – 31%.
Так выглядят самые серьезные проступки, которые, по мнению респондентов, нельзя оправдать. Тем не менее, терпимость к некоторым из них выросла. Например, снисходительное отношение к брани или безбилетникам выражает каждый четвертый (23% и 28% соответственно). Россияне стали терпимее к «зайцам» (+7п.п.) и к крепкому словцу (+13 п.п.).
Прибавилось сочувствующих и у уклонистов. Если в 2016 году на их сторону вставали 5% опрошенных, то в 2019 – 17%.
К лидерам рейтинга – наркомании и коррупции – лояльность не повысилась, общество солидарно в осуждении данных проступков.
Кстати, самыми строгими в своих оценках оказались верующие россияне, исповедующие религии, отличные от православного христианства, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU