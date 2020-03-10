2020-03-10T13:53:33+03:00
Общество

Россияне составили топ самых аморальных поступков

Коррупция и наркомания, измены и безбилетный проезд – это далеко не полный список проступков
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Россияне назвали самые аморальные поступкиРоссияне назвали самые аморальные поступкиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, какие из нарушений и противозаконных поступков россияне считают недопустимыми и аморальными.

В списке оказались использование ненормативной лексики, безбилетный проезд и сопротивление полиции. Но безусловным лидером порицания стали наркомания и коррупция.

Рейтинг порицаемых обществом поступков:

Наркомания – 90%,

Коррупция – 85%,

Алкоголизм – 66%,

Уклонение от уплаты налогов – 59%,

Присваивание чужих вещей/денег – 57%,

Курение в общественных местах – 52%,

Супружеские измены – 52%,

Уклонение от арми – 50%,

Сопротивление полиции – 48%,

Безбилетный проезд – 32%,

Использование ненормативной лексики – 31%.

Так выглядят самые серьезные проступки, которые, по мнению респондентов, нельзя оправдать. Тем не менее, терпимость к некоторым из них выросла. Например, снисходительное отношение к брани или безбилетникам выражает каждый четвертый (23% и 28% соответственно). Россияне стали терпимее к «зайцам» (+7п.п.) и к крепкому словцу (+13 п.п.).

Прибавилось сочувствующих и у уклонистов. Если в 2016 году на их сторону вставали 5% опрошенных, то в 2019 – 17%.

К лидерам рейтинга – наркомании и коррупции – лояльность не повысилась, общество солидарно в осуждении данных проступков.

Кстати, самыми строгими в своих оценках оказались верующие россияне, исповедующие религии, отличные от православного христианства, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Россияне составили топ самых аморальных поступков
Более 10 тысяч женщин и детей бесплатно посетили 8 марта подмосковные музеи
Трамп не поедет на Парад Победы в Москву
Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти
Центробанк разрешит переводить по номеру телефона до 2 млн рублей
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии
Председатель Госдумы считает, что поправки наполнят Конституцию конкретным содержанием
Конституционную поправку о детях предложено скорректировать
Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Поправку о досрочных выборах в Госдуму внесут ко второму чтению
Сирийские военные разминируют стратегическую высоту Эс-Салатор
Экс-замглавы ФСИН признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей
В Москве вор забрался в квартиру на девятом этаже через балкон и похитил дорогие часы
В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов
Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты
Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро
Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами
Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий