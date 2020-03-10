Председатель Госдумы считает, что поправки наполнят Конституцию конкретным содержанием

10 Март 2020 2020-03-10T13:02:06+03:00

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Сразу после длинных выходных в Госдуме взялись за дело и назначили второе чтение поправок в Конституцию. До заседания председатель нижней палаты Вячеслав Володин встретился в однопартийцами из «Единой России». И высказал полную поддержку будущим изменениям. И хотя закон еще не принят, будет и третье чтение и подписание документа, на всех этапах возможны внесения изменений, общая концепция, по мнению Володина уже вырисовывается.

- До сегодняшнего дня наша Конституции по многим параметрам была если хотите декларацией о намерениях, - заявил он. - И такое важное определение, как социальное государство было только лишь понятием. Мы же ее наполняем конкретным содержанием. Стоит отметить поправки президента, который предложил фактически эту норму сделать нормами прямого действия. Речь идет и о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. И об индексации пенсии, которая должна проводиться ежегодно. Все это наполняет конкретным содержанием норму (социальное государство — ред.).

Напомним, что всего депутатами и членами совета по поправкам в конституцию было внесено около 400 поправок. Половина из них рекомендована к отклонению. Еще часть поправок внес президент 2 марта. Работа по изменению главного документа страны продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU