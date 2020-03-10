2020-03-10T13:04:46+03:00
В мире

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии

Супруги добровольно отказались от королевских полномочий
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в последнем королевском мероприятииПринц Гарри и Меган Маркл приняли участие в последнем королевском мероприятииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли участие в королевском мероприятии. Это был последний выход в свет пары в качестве старших членов британской королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили дневную службу в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовала королева Eлизавета II, самые ближайшие родственники и почти две тысячи прихожан.

Планируется, что после этого события Меган Маркл и принц Гарри больше не будут привлекаться к официальным церемониям. Они будут освобождены от необходимости представлять королевскую семью, участвовать в обязательных мероприятиях и благотворительных акциях, посещать с визитами другие страны.

Решение сложить полномочия было принято супругами добровольно. Они выбрали независимый образ жизни и перебрались в Канаду. Что касается финансовой стороны существования, то британские подданные больше не будут обеспечивать пару.

sussexroyalsussexroyal
Меган Маркл и принц Гарри посетили последнее официальное мероприятие в качестве членок королевской семьи
433734 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А вот свои титулы Гарри и Меган сохранят, но не смогут использовать королевский бренд, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 10 тысяч женщин и детей бесплатно посетили 8 марта подмосковные музеи
Трамп не приедет на Парад Победы в Москву
Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти
Центробанк разрешит переводить по номеру телефона до 2 млн рублей
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии
Председатель Госдумы считает, что поправки наполнят Конституцию конкретным содержанием
Конституционную поправку о детях предложено скорректировать
Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Поправку о досрочных выборах в Госдуму внесут ко второму чтению
Сирийские военные разминируют стратегическую высоту Эс-Салатор
Экс-замглавы ФСИН признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей
В Москве вор забрался в квартиру на девятом этаже через балкон и похитил дорогие часы
В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов
Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты
Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро
Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами
Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий