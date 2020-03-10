Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии
Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли участие в королевском мероприятии. Это был последний выход в свет пары в качестве старших членов британской королевской семьи.
Герцог и герцогиня Сассекские посетили дневную службу в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовала королева Eлизавета II, самые ближайшие родственники и почти две тысячи прихожан.
Планируется, что после этого события Меган Маркл и принц Гарри больше не будут привлекаться к официальным церемониям. Они будут освобождены от необходимости представлять королевскую семью, участвовать в обязательных мероприятиях и благотворительных акциях, посещать с визитами другие страны.
Решение сложить полномочия было принято супругами добровольно. Они выбрали независимый образ жизни и перебрались в Канаду. Что касается финансовой стороны существования, то британские подданные больше не будут обеспечивать пару.
А вот свои титулы Гарри и Меган сохранят, но не смогут использовать королевский бренд, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU