Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти

10 Март 2020 2020-03-10T13:38:02+03:00

Встречаться с российскими нефтяниками Владимир Путин пока не планирует

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В Кремле не исключают вероятность того, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по объемам добычи нефти. Такое заявление во вторник, 10 марта, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что российский глава Владимир Путин пока не собирается встречаться с нефтяниками для обсуждения снижения цен на сырье и последний этого явления.

"Таких планов нет", - подчеркнул представитель Кремля в общении с журналистами.

По его словам, власти вместе со специалистами заранее просчитывали разные варианты развития событий на нефтяном рынке. В преддверии саммита ОПЕК+, после срыва которого топливо резко подешевело, Путин встречался с представителями топливно-энергетического комплекса.

"И среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было, собственно, целью совещания - именно рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - сказал Песков.

Сайт kp.ru писал, что страны члены ОПЕК+ не смогли договориться об условиях продления сделки. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении объемов добычи нефти, и стоимость на сырье упала почти на треть. Следом снизился курс рубля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU