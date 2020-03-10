Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти
В Кремле не исключают вероятность того, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по объемам добычи нефти. Такое заявление во вторник, 10 марта, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский глава Владимир Путин пока не собирается встречаться с нефтяниками для обсуждения снижения цен на сырье и последний этого явления.
"Таких планов нет", - подчеркнул представитель Кремля в общении с журналистами.
По его словам, власти вместе со специалистами заранее просчитывали разные варианты развития событий на нефтяном рынке. В преддверии саммита ОПЕК+, после срыва которого топливо резко подешевело, Путин встречался с представителями топливно-энергетического комплекса.
"И среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было, собственно, целью совещания - именно рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - сказал Песков.
Сайт kp.ru писал, что страны члены ОПЕК+ не смогли договориться об условиях продления сделки. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении объемов добычи нефти, и стоимость на сырье упала почти на треть. Следом снизился курс рубля.
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»