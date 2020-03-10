2020-03-10T13:38:02+03:00
Политика

Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти

Встречаться с российскими нефтяниками Владимир Путин пока не планирует
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Страны ОПЕК+ не смогли согласовать новые условия сделкиСтраны ОПЕК+ не смогли согласовать новые условия сделкиФото: REUTERS
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В Кремле не исключают вероятность того, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по объемам добычи нефти. Такое заявление во вторник, 10 марта, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что российский глава Владимир Путин пока не собирается встречаться с нефтяниками для обсуждения снижения цен на сырье и последний этого явления.

"Таких планов нет", - подчеркнул представитель Кремля в общении с журналистами.

По его словам, власти вместе со специалистами заранее просчитывали разные варианты развития событий на нефтяном рынке. В преддверии саммита ОПЕК+, после срыва которого топливо резко подешевело, Путин встречался с представителями топливно-энергетического комплекса.

"И среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было, собственно, целью совещания - именно рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - сказал Песков.

Сайт kp.ru писал, что страны члены ОПЕК+ не смогли договориться об условиях продления сделки. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении объемов добычи нефти, и стоимость на сырье упала почти на треть. Следом снизился курс рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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