2020-03-10T13:30:58+03:00
Общество

Более 10 тысяч женщин и детей бесплатно посетили 8 марта подмосковные музеи

В честь праздника в регионе были организованы концерты, экскурсии, театральные постановки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье более 10 тысяч женщин и детей посетили музеи бесплатноВ Подмосковье более 10 тысяч женщин и детей посетили музеи бесплатноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Около десяти с половиной тысяч женщин и детей бесплатно посетили государственные музеи Подмосковья 8 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. В ведомстве добавили, что этот показатель значительно вырос по сравнению с данными по аналогичной прошлогодней акции.

«Почти десять с половиной тысяч женщин и детей бесплатно посетили государственные музеи Подмосковья 8 Марта – в два раза больше, чем в прошлом году», - цитирует сообщение Минкультуры интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в рамках праздничной акции 8 марта бесплатно можно было посетить экспозиции заповедников Чехова, Пушкина, Менделеева и Блока, Чайковского, а также Зарайского кремля, Военно-технического музея, МВК «Новый Иерусалим». Кроме того в проекте приняли участие и другие региональные учреждения культуры.

Во всех музеях и заповедниках в честь праздника была организована специальная программа, состоялись концерты, постановки, познавательные экскурсии, передает РИАМО.

Напомним, в прошлом году бесплатный вход в музеи был доступен только для женщин, а в этом году программу расширили и дети тоже могли попасть в музей без билета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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