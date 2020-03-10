Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Финансовая система России устойчива к колебаниям на мировых рынках, благодаря проводимой Центробанком политике. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
По ее словам, сейчас на внутреннем рынке страны нет откровенно слабых банков - все они накопили запасы капитала и ликвидности. Инфляция в России низкая, действует бюджетное правило, госдолг тоже незначителен. Кроме того, были накоплены большие резервы, включая золотовалютный.
"Мы постоянно проводим анализ устойчивости финансовой системы к разного рода внешним колебаниям, и наш анализ показывает, что система должна быть устойчивой", - цитирует "Интерфакс" Юдаеву.
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ИСТОЧНИК KP.RU