Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям

10 Март 2020 2020-03-10T14:45:22+03:00

В стране накоплен золотовалютный резерв, уровень госдолга низкий, а очень слабых банков на внутреннем рынке нет

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Финансовая система России устойчива к колебаниям на мировых рынках, благодаря проводимой Центробанком политике. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, сейчас на внутреннем рынке страны нет откровенно слабых банков - все они накопили запасы капитала и ликвидности. Инфляция в России низкая, действует бюджетное правило, госдолг тоже незначителен. Кроме того, были накоплены большие резервы, включая золотовалютный.

"Мы постоянно проводим анализ устойчивости финансовой системы к разного рода внешним колебаниям, и наш анализ показывает, что система должна быть устойчивой", - цитирует "Интерфакс" Юдаеву.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее цены на нефть резко снизились. Это сказалось на курсе рубля, который тоже ослаб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765559" frameborder="0"></iframe> «Котировки меняются каждую секунду» – на Московской бирже открылись торги.Об этом во вторник в Москве сообщил Валерий Скотников

ИСТОЧНИК KP.RU