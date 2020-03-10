Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев

10 Март 2020 2020-03-10T16:15:32+03:00

При необходимости Россия может нарастить добычу сырья до 500 тысяч баррелей в сутки

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Министр энергетики России Александр Новак считает, что на восстановление цен на нефть после резкого снижения уйдет несколько месяцев. Скорость процесса будет зависеть от ряда факторов.

"В первую очередь необходимо оценивать развитие ситуации, связанной с теми мерами, которые страны принимают по нераспространению коронавируса у себя и по защите от эпидемии. Это влияет на спрос и потребление", - сказал глава ведомства.

По его мнению, ситуация также будет во многом зависеть от того, как начнет восстанавливаться экономика в результате нивелирования ситуации, и будет ли дополнительный рост спрос на нефтепродукты в период низких цен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765587" frameborder="0"></iframe> Новак заявил, что страна может нарастить добычу до нефти 200-300 тыс. баррелей в сутки.

При необходимости Россия может в кратчайшие сроки нарастить добычу сырья на 200-300 тысяч баррелей в сутки - до 500 тысяч в перспективе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что причиной снижения цен на нефть стал разрыв сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться по сокращению добычи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765559" frameborder="0"></iframe> «Котировки меняются каждую секунду» – на Московской бирже открылись торги.Об этом во вторник в Москве сообщил Валерий Скотников

ИСТОЧНИК KP.RU