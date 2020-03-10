2020-03-10T16:15:32+03:00
Экономика

Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев

При необходимости Россия может нарастить добычу сырья до 500 тысяч баррелей в сутки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Министр энергетики России Александр Новак считает, что на восстановление цен на нефть после резкого снижения уйдет несколько месяцев. Скорость процесса будет зависеть от ряда факторов.

"В первую очередь необходимо оценивать развитие ситуации, связанной с теми мерами, которые страны принимают по нераспространению коронавируса у себя и по защите от эпидемии. Это влияет на спрос и потребление", - сказал глава ведомства.

По его мнению, ситуация также будет во многом зависеть от того, как начнет восстанавливаться экономика в результате нивелирования ситуации, и будет ли дополнительный рост спрос на нефтепродукты в период низких цен.

Новак заявил, что страна может нарастить добычу до нефти 200-300 тыс. баррелей в сутки.

При необходимости Россия может в кратчайшие сроки нарастить добычу сырья на 200-300 тысяч баррелей в сутки - до 500 тысяч в перспективе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что причиной снижения цен на нефть стал разрыв сделки ОПЕК+. Страны не смогли договориться по сокращению добычи.

«Котировки меняются каждую секунду» – на Московской бирже открылись торги.Об этом во вторник в Москве сообщил Валерий Скотников

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ