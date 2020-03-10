2020-03-10T15:09:51+03:00
Политика

Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции

Президент России посетит заседание Госдумы во вторник, 10 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин посетит заседание Государственной думы во вторник, 10 марта.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин проинформировал главу государства о том, что депутаты ведут активную дискуссию по поправкам в Конституцию страны и рассчитывают на обсуждение возможных изменений с Владимиром Владимировичем напрямую.

По словам председателя Госдумы, президент выступил перед народными избранниками.

Сайт kp.ru писал, что ранее было предложено провести досрочные парламентские выборы. Соответствующую поправку внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициатором выступил депутат Александр Карелин. Его идею поддержали многие парламентарии, кроме, пожалуй, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который предложил сначала разобраться с коронавирусом и проблемами в экономике. Журналист Олег Кашин попытался объяснить, зачем и кому это нужно.

В Госдуме рассмотрят поправки в Конституцию и вопрос о досрочных выборах в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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