Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин посетит заседание Государственной думы во вторник, 10 марта.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин проинформировал главу государства о том, что депутаты ведут активную дискуссию по поправкам в Конституцию страны и рассчитывают на обсуждение возможных изменений с Владимиром Владимировичем напрямую.
По словам председателя Госдумы, президент выступил перед народными избранниками.
Сайт kp.ru писал, что ранее было предложено провести досрочные парламентские выборы. Соответствующую поправку внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициатором выступил депутат Александр Карелин. Его идею поддержали многие парламентарии, кроме, пожалуй, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который предложил сначала разобраться с коронавирусом и проблемами в экономике. Журналист Олег Кашин попытался объяснить, зачем и кому это нужно.
В Госдуме рассмотрят поправки в Конституцию и вопрос о досрочных выборах в парламент.
ИСТОЧНИК KP.RU