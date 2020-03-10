Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться

10 Март 2020 2020-03-10T16:04:55+03:00

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Президент России Владимир Путин сообщил, что цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ним курс нацвалюты и биржи, но Россия пройдёт всё это достойно, экономика будет укрепляться.

Президент отметил "взрывной" темп перемен во всех сферах жизни, а также назвал их кардинальными и необратимыми. Он обратил внимание на то, что ситуация в мировой политике, безопасности и экономике складывается сложно, но совместная работа поможет России преодолеть все проблемы достойно.

- Здесь ещё и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидированно, - заявил президент Путин в Госдуме.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ходе рассмотрения пакета поправок в Конституцию депутатами Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил Путину, что депутаты рассчитывают на обсуждение возможных изменений с президентом напрямую. После этого Владимир Путин принял решение о том, что лично приедет в Госдуму после 15:00 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU