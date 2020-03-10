2020-03-10T15:38:42+03:00
Политика

Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Президент выступает в Госдуме
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент России Владимир Путин сообщил во время своего выступления в Госдуме, что не видит необходимости в досрочных выборах в госдумуПрезидент России Владимир Путин сообщил во время своего выступления в Госдуме, что не видит необходимости в досрочных выборах в госдумуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин сообщил во время своего выступления в Госдуме, что не видит необходимости в досрочных выборах в госдуму.

Напомним, сегодня, 10 марта Владимир Путин выступает в Госдуме о поправках в Конституцию: прямая онлайн-трансляция.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что было предложено провести досрочные парламентские выборы. Соответствующую поправку внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициатором выступил депутат Александр Карелин. Его идею поддержали многие парламентарии, кроме, пожалуй, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который предложил сначала разобраться с коронавирусом и проблемами в экономике.

Также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин проинформировал главу государства о том, что депутаты ведут активную дискуссию по поправкам в Конституцию страны и рассчитывают на обсуждение возможных изменений с президентом напрямую. После этого Владимир Путин принял решение о том, что лично приедет в Госдуму после 15:00 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ