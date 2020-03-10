Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму

10 Март 2020 2020-03-10T15:38:42+03:00

Президент России Владимир Путин сообщил во время своего выступления в Госдуме, что не видит необходимости в досрочных выборах в госдуму Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин сообщил во время своего выступления в Госдуме, что не видит необходимости в досрочных выборах в госдуму.

Напомним, сегодня, 10 марта Владимир Путин выступает в Госдуме о поправках в Конституцию: прямая онлайн-трансляция.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что было предложено провести досрочные парламентские выборы. Соответствующую поправку внесли на рассмотрение в Госдуму. Инициатором выступил депутат Александр Карелин. Его идею поддержали многие парламентарии, кроме, пожалуй, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который предложил сначала разобраться с коронавирусом и проблемами в экономике.

Также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин проинформировал главу государства о том, что депутаты ведут активную дискуссию по поправкам в Конституцию страны и рассчитывают на обсуждение возможных изменений с президентом напрямую. После этого Владимир Путин принял решение о том, что лично приедет в Госдуму после 15:00 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU