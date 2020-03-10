Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни

10 Март 2020 2020-03-10T16:51:39+03:00

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о своей обеспокоенности тем, что производитель космической техники SpaceX может не успеть отправить корабль на Марс до его смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о своей обеспокоенности тем, что производитель космической техники SpaceX может не успеть отправить корабль на Марс до его смерти.

Во время своего выступления на конференции в Вашингтоне 48-летний Маск призвал повысить темпы достижения прогресса.

- Если нам понадобилось 18 лет только для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, то мы должны повысить темпы новаторской деятельности, или, исходя из прошлых тенденций, я определенно умру еще до полета на Марс, - отметил инженер.

Ранее Маск много раз заявлял о том, что компания SpaceX была основана в том числе для того, чтобы помочь современной науке в колонизации Марса. Для этой цели специалисты компании создают космическое судно Starship на 100 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что прототип корабля Starship SN1 взорвался при наддуве жидким азотом во время испытаний в Техасе. Его осколки взлетели на высоту 10-20 метров и рухнули на землю.

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU