2020-03-10T16:51:39+03:00
Наука

Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни

Прототип такого судна Starship SN1 потерпел крушение во время испытаний в конце февраля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о своей обеспокоенности тем, что производитель космической техники SpaceX может не успеть отправить корабль на Марс до его смертиОснователь компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о своей обеспокоенности тем, что производитель космической техники SpaceX может не успеть отправить корабль на Марс до его смертиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о своей обеспокоенности тем, что производитель космической техники SpaceX может не успеть отправить корабль на Марс до его смерти.

Во время своего выступления на конференции в Вашингтоне 48-летний Маск призвал повысить темпы достижения прогресса.

- Если нам понадобилось 18 лет только для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, то мы должны повысить темпы новаторской деятельности, или, исходя из прошлых тенденций, я определенно умру еще до полета на Марс, - отметил инженер.

Ранее Маск много раз заявлял о том, что компания SpaceX была основана в том числе для того, чтобы помочь современной науке в колонизации Марса. Для этой цели специалисты компании создают космическое судно Starship на 100 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что прототип корабля Starship SN1 взорвался при наддуве жидким азотом во время испытаний в Техасе. Его осколки взлетели на высоту 10-20 метров и рухнули на землю.

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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