Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть

10 Март 2020 2020-03-10T17:14:38+03:00

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После резкого падения цен на нефть на 30%, утром во вторник, 10 марта, цены вновь начали расти. Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал эти скачки и сделал краткосрочный прогноз.

«Сейчас, конечно, определенный отскок мы наблюдаем. Вчера было очень сильное падение, мы видели, что в моменте нефть марки Brent падала до $31 за баррель, в то время как до объявления о срыве соглашения ОПЕК+ она снижалась, конечно, где-то до $45, но в основном была около $47—48 за баррель. Это считалось низкой ценой. Сейчас она корректируется, трейдеры начали скупать фьючерсы, но опять же в прежний коридор мы, наверное, не войдём. На уровне около $50, наверное, нефть уже не будет торговаться», — цитирует Юшкова RT.

При этом эксперт отметил, что не исключена вторая волна изменения цен. Например, если в следующий раз ОПЕК+ вновь не договорится, то с 1 апреля цены на нефть могут упасть снова. А вот до момента встречи представителей ОПЕК+ цены будут колебаться, считает Юшков.

ИСТОЧНИК KP.RU