2020-03-10T17:22:18+03:00
Политика

Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии

Он добавил, что такие же зенитно-ракетные комплексы стоят в Ливии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в СирииРеджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в СирииФото: REUTERS
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Вооружённые силы Турции уничтожили в Сирии восемь российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" с помощью беспилотников, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен в Брюселе.

Эрдоган отметил, что ЗРПК "Панцири" были развёрнуты в сирийской провинции Идлиб. Конфликт между сирийскими и турецкими военными обострился там в феврале. Турецкий лидер также подчеркнул, что такие же комплексы находятся в Ливии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб. Сирийские "Буки" произвели 25 пусков, достигнув 20 целей, 3 раза промахнувшись и дважды промахнувшись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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