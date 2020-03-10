Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Вооружённые силы Турции уничтожили в Сирии восемь российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" с помощью беспилотников, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен в Брюселе.
Эрдоган отметил, что ЗРПК "Панцири" были развёрнуты в сирийской провинции Идлиб. Конфликт между сирийскими и турецкими военными обострился там в феврале. Турецкий лидер также подчеркнул, что такие же комплексы находятся в Ливии.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб. Сирийские "Буки" произвели 25 пусков, достигнув 20 целей, 3 раза промахнувшись и дважды промахнувшись.
ИСТОЧНИК KP.RU