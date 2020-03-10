Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая

10 Март 2020 2020-03-10T17:31:49+03:00

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Белый дом официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп отклонил приглашение посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Москва получила по дипломатическим каналам информацию об отказе Трампа посетить празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил 10 марта представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пока неизвестно будут ли американцы присутствовать на праздничных мероприятиях, и на каком уровне они будут представлены.

В конце 2019 года Трамп заявлял, что хотел бы посетить Москву 9 мая на праздновании 75-летия Победы, но пока не уверен, что сможет, поскольку на май придётся разгар избирательного сезона.

- Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение. Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать, если смогу, - заявил он журналистам 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU