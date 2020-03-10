Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях

10 Март 2020 2020-03-10T17:37:03+03:00

По словам специалистов, на уловки преступников ведутся социально защищенные люди

Изменить размер текста: A A

В связи с появлением нового вида интернет -мошенничеств пользователей призвали быть более бдительными. Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий напомнил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

«Уже сам факт того, что пользователю что-то предлагают бесплатно, особенно деньги, должен вызвать подозрение. Пользователь не должен кликать по таким ссылкам и тем более проводить какие-либо тестовые платежи», — цитирует специалиста RT.

При этом эксперт ответил, что, как правило, уровень интернет-доверчивости интернет-пользователей зависит от их финансовой обеспеченности.

«Исследования говорят о том, что более подвержены таким мошенническим атакам пользователи в странах с высоким уровнем жизни, где высокие зарплаты, а граждане социально защищены, поэтому они расслабляются и становятся более доверчивыми», - отметил Лукацкий.

Напомним, ранее стало известно, что в России появился новый вид мошенничества под названием «Белый кролик». Суть махинации заключается в том, что мошенники от имени звезд предлагают пройти опрос на брендированном сайте, а в обмен обещают вознаграждение. Однако перед вручением приза, пользователей просят провести тестовый платеж и перевести организаторам деньги, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU