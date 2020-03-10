ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола", в которой говорилось, что препарат эффективен против коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T17:54:12+03:00

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала нарушением рекламу лекарственного препарата "Арбидол". В ней говорилось о том, про "Арбидол" эффективен против коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению, - отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Нарушения выявили по части 6 статьи 24 и части 6 статьи 38 закона "О рекламе. Материалы об административном нарушении передали для возбуждения дела. По КоАП, рекламодателю грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жалоба на рекламу "Арбидола" поступила от гражданина. Руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина уточнила, что в инструкции препарата указывается, что он может применяться и в борьбе с коронавирусами, "однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки".

ИСТОЧНИК KP.RU