2020-03-10T17:57:37+03:00
Общество

Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам

Речь идет о выделенных 1,45 млрд рублей по результатам оценки реализации национальных проектов в субъектах РФ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ветераны труда могут получить дополнительные выплатыВетераны труда могут получить дополнительные выплаты
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В Самаре на деньги Президентского гранта планируют увеличить социальные выплаты ветеранам региона. Регион стал одним из лидеров в стране и абсолютным передовиком в ПФО по результатам оценки реализации национальных проектов в субъектах РФ. Грант составил 1,45 млрд рублей.

Куда направить эти деньги обсуждают со всеми жителями, сейчас по инициативе Губернатора Общественная палата Самарской области в настоящее время собирает и обобщает предложения от жителей региона, общественных организаций, трудовых коллективов. И одно из таких предложений вернуть социальные выплаты тем ветеранам Самарской области, которым они были приостановлены в марте 2017 года. Особенно правильно сделать это в год 75-летия Победы.

«Считаю, что такое решение было бы справедливым. Уверен, что люди нас поддержат», - отметил самарский губернатор Дмитрий Азаров.

Также жители предложили направить дополнительные средства Президентского гранта на обеспечение жильем ветеранов-тружеников тыла в период Великой Отечественной войны; на жилье для молодых семей; на обновление муниципального общественного транспорта; на закупку транспорта для медицинских учреждений, прежде всего на селе; на возведение дополнительных спортсооружений и спортплощадок; а также на модернизацию учреждений культуры.

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Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
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