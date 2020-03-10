Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне

10 Март 2020 2020-03-10T19:39:01+03:00

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев считает экономической войной снижение цен на нефть. Он также предрёк России победу в этом противостоянии. Фото: REUTERS

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Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев считает экономической войной снижение цен на нефть. Он также предрёк России победу в этом противостоянии.

- Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить своё партнерство с Саудовской Аравией, - рассказал экономист в своей статье для "National Interest".

Николас Гвоздев также считает, что Москва ради преимущества над США готова к угрозам, которые влечёт за собой возможная эскалация в разногласиях с Вашингтоном. Экономист доказывает свою позицию примером участия России в обострении сирийского конфликта.

- Русские передвинули некоторые красные линии, проведенные Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным, - отмечает автор статьи.

Гвоздев также полагает, что Россия отказалась от соглашения с ОПЕК+, потому что она перестала быть полезной для российской нефтяной отрасли. Саудовская Аравия пригрозила повышением нефтедобычи ради давления на Москву, но не учла, что "российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский".

- Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен, - считает американский экономист.

В сложившемся трёхстороннем конфликте Гвоздев предрекает ухудшение отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.

- Благодаря талантливой команде из Минфина России в стране создан хороший денежный резерв на чёрный день,- резюмирует Гвоздев.

ИСТОЧНИК KP.RU