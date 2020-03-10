2020-03-10T19:55:15+03:00
Экономика

В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть

В 2020 году не ожидается существенного выпадения нефтегазовых доходов, а также рецессии в экономике
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Министерстве финансов России рассказали о том, какие последствия для бюджета страны и его планов будет иметь обвал цен на нефтьВ Министерстве финансов России рассказали о том, какие последствия для бюджета страны и его планов будет иметь обвал цен на нефтьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Министерстве финансов России рассказали о том, какие последствия для бюджета страны и его планов будет иметь обвал цен на нефть. В ведомстве пояснили, что в результате изменений на международных рынках российская казна потеряет полтриллиона рублей из нефтегазовых доходов при условии, что цена на нефть останется на уровне $35 до конца 2020 года.

При этом даже в случае такой потери Фонд национального благосостояния России всё ещё будет иметь достаточно ликвидных средств для финансирования и выкупа Сбербанка у Центробанка.

Минфин утверждает, что в 2020 году не ожидается существенного выпадения нефтегазовых доходов, а также рецессии в экономике. Отмечается, что даже в стрессовой ситуации Россия в силах не выходить на рынок заимствований в течение долгого периода.

Ведомство также сообщило, что приостановило на неопределённый срок аукционы по размещению рублевых госбондов. Кроме того, в министерстве уточнили, что программу займов на текущий год смогут уточнить только того, как стабилизируются курс рубля и цены на нефть.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Европарламента отправил себя на карантин
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина
Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ