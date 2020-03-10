В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть
В Министерстве финансов России рассказали о том, какие последствия для бюджета страны и его планов будет иметь обвал цен на нефть. В ведомстве пояснили, что в результате изменений на международных рынках российская казна потеряет полтриллиона рублей из нефтегазовых доходов при условии, что цена на нефть останется на уровне $35 до конца 2020 года.
При этом даже в случае такой потери Фонд национального благосостояния России всё ещё будет иметь достаточно ликвидных средств для финансирования и выкупа Сбербанка у Центробанка.
Минфин утверждает, что в 2020 году не ожидается существенного выпадения нефтегазовых доходов, а также рецессии в экономике. Отмечается, что даже в стрессовой ситуации Россия в силах не выходить на рынок заимствований в течение долгого периода.
Ведомство также сообщило, что приостановило на неопределённый срок аукционы по размещению рублевых госбондов. Кроме того, в министерстве уточнили, что программу займов на текущий год смогут уточнить только того, как стабилизируются курс рубля и цены на нефть.
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы
ИСТОЧНИК KP.RU
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