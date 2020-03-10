Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний

10 Март 2020 2020-03-10T20:29:17+03:00

Членам ОПЕК предлагалось ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр экономики России Александр Новак проведёт встречу с руководителями нефтяных компаний в четверг, 12 марта.

На встрече обсудят сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке после выхода России из сделки ОПЕК+. Также глава Минэнерго обсудит с руководителями нефтяных организаций планы России, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее переговоры планировалось провести в среду, 11 марта.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Новак считает, что на восстановление цен на нефть после резкого снижения уйдет несколько месяцев. Скорость процесса будет зависеть в том числе от того, какие меры принимают страны по нераспространению коронавируса у себя и по защите от эпидемии.

Также на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина Новак заявил, что сценарий выхода из договора с ОПЕК+ разработан заранее. Он также отметил, что положение, сложившееся вокруг цен на нефть, отвечает прогнозам.

ИСТОЧНИК KP.RU