Председатель Европарламента отправил себя на карантин

10 Март 2020 2020-03-10T20:50:24+03:00

Председатель Европарламента Давид Сассоли принял решение временно самоизолироваться и работать из дома после поездки в Италию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Давид Сассоли решил 14 дней работать из дома после возвращения из Италии

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Председатель Европарламента Давид Сассоли принял решение временно самоизолироваться и работать из дома после поездки в Италию.

- Я решил, вернувшись из Италии на минувших выходных, в качестве меры предосторожности выполнить предписанные меры и исполнять свои функции как председателя из своего дома в Брюсселе, - сообщил Давид Сассоли.

Председатель Европарламента также уточнил, что останется на карантине 14 дней, как рекомендует специалисты.

Ранее стало известно, что открытие мартовской пленарной сессии Европарламента перенесли из Страссбурга в Брюссель из-за повышенных рисков распространения коронавируса в Страссбурге.

Сайт kp.ru сообщал, что в посольстве России сообщили, что россияне не ограничены в выезде из Италии из-за карантинных мер по коронавирусу. Также находящихся в Италии россиян попросили как можно скорее выслать на электронную почту диппредставительства свои данные.

По состоянию на 10 марта в Италии 463 человека погибли от коронавируса. Заражены 9 172 пациента, а выздоровели 724.

ИСТОЧНИК KP.RU