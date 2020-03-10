Председатель Европарламента отправил себя на карантин
Председатель Европарламента Давид Сассоли принял решение временно самоизолироваться и работать из дома после поездки в Италию.
- Я решил, вернувшись из Италии на минувших выходных, в качестве меры предосторожности выполнить предписанные меры и исполнять свои функции как председателя из своего дома в Брюсселе, - сообщил Давид Сассоли.
Председатель Европарламента также уточнил, что останется на карантине 14 дней, как рекомендует специалисты.
Ранее стало известно, что открытие мартовской пленарной сессии Европарламента перенесли из Страссбурга в Брюссель из-за повышенных рисков распространения коронавируса в Страссбурге.
Сайт kp.ru сообщал, что в посольстве России сообщили, что россияне не ограничены в выезде из Италии из-за карантинных мер по коронавирусу. Также находящихся в Италии россиян попросили как можно скорее выслать на электронную почту диппредставительства свои данные.
По состоянию на 10 марта в Италии 463 человека погибли от коронавируса. Заражены 9 172 пациента, а выздоровели 724.
ИСТОЧНИК KP.RU
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