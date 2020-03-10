ВТО отменяет все заседания с 11 до 20 марта из-за заражённого коронавирусом сотрудника

10 Март 2020 2020-03-10T21:04:57+03:00

Всемирная торговая организация отменяет все заседания с 11 до 20 марта, поскольку один из сотрудников заразился коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация принимает все необходимые меры предосторожности и постоянно контролирует ситуацию

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Всемирная торговая организация отменяет все заседания с 11 до 20 марта, поскольку один из сотрудников заразился коронавирусом, сообщил представитель ВТО Дэниэл Прузин.

Он также отметил, что ВТО, базирующаяся в Женеве, "принимает все необходимые меры предосторожности".

- Мы подтверждаем положительный результата анализа на коронавирус у одного из наших сотрудников. Организация принимает все необходимые меры предосторожности и постоянно контролирует ситуацию, чтобы принять во внимание все её детали, - сообщил Дэниэл Прузин Reuters.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что председатель Европарламента Давид Сассоли принял решение самоизолироваться на 14 дней и работать из дома после поездки в Италию.

Также сообщалось, что открытие мартовской пленарной сессии Европарламента перенесли из Страссбурга в Брюссель из-за повышенных рисков распространения коронавируса в Страссбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU