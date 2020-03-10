Дорожный психолог Татьяна Кочетова: "обочечники" - это водители, которым не хватает самоконтроля

10 Март 2020 2020-03-10T22:57:19+03:00

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Водители объезжают пробки по обочинам вопреки запрету, потому что просто не могут справиться со стрессом в пробках. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала доцент кафедры психологии управления факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяна Кочетова.

"Одна из причин [съезда на обочину] – в том, что человек очень торопится и не хочет стоять в пробке. А на психологическом языке это означает, что ситуация его фрустрирует, то есть он может справиться со стрессом, который связан именно с блокировкой потребности быстро передвигаться", - пояснила дорожный психолог во время разговора с ведущими программы "Россия в движения" Натальей Агре и Антоном Челышевым.

По словам специалиста, чтобы исправить ситуацию, водителей нужно учить справляться со стрессом. Пока же многие автолюбители даже не понимают, почему нарушают ПДД.

Антон Челышев предположил, что поведение в духе «мне надо, а на остальных мне плевать» может быть следствием ошибок в воспитании: мол, "кого-то ремнем недопороли в детстве". На что Татьяна Кочетова заявила, что поведение людей пластично и даже во взрослом возрасте его можно скорректировать. Что касается воспитания детей, то тут одними лишь запретами или, наоборот, вседозволенностью ничего не добьешься.

"Крайность - это когда крайности вообще присутствуют. Не должно быть ни черного, ни белого – когда-либо тотальные запреты, либо полная вседозволенность. Ребенок - это не просто объект нашего воздействия, воспитания, но еще и субъект. То есть, это маленький человек, маленькая личность, и только так к нему нужно относиться", - напомнила психолог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765654" frameborder="0"></iframe> Водители объезжают пробки по обочине, потому что не могут справиться со стрессом.Психолог Татьяна Кочетова в эфире Радио "КП" назвала одну из причин распространенного нарушения на дорогах

ИСТОЧНИК KP.RU