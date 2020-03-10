2020-03-10T22:09:43+03:00
В мире

Гарвард перевёл студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Президент университета уточнил, что режим дистанционного обучения вводится с 23 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США Гарвардский университет временно ввёл дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусаВ США Гарвардский университет временно ввёл дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США Гарвардский университет временно ввёл дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса, сообщается в заявлении Лоуренса Бэкоу, президента Гарварда.

- К счастью, группа преданных людей работала буквально круглосуточно, чтобы решить все те проблемы, которые перед нами поставил коронавирус. Сотрудники университета обращают внимание на каждое обстоятельство, - также отмечается в заявлении Бэкоу.

Президент университета уточнил, что режим дистанционного обучения вводится с 23 марта - дня начала учёбы после весенних каникул. Администрация просит студентов не возвращаться в университет до дальнейших распоряжений.

Подобные меры Гарвард вводит для того, чтобы сократить до минимума риски заражения в условиях массовых мероприятий.

- Я горд быть частью общества, в котором общее благо ставится выше личных интересов. Спасибо вам за терпение и выносливость, пока все мы учимся сокращать расстояние между нами, заботясь друг о друге. С признательностью, Ларри, - заключил своё послание студентам Лоуренс Бэкоу.

По последним данным Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, число заболевших коронавирусом в Штатах превысило 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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