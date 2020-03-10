2020-03-10T22:38:22+03:00
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком и Володиным в Кремле

Президент России, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и спикер Госдумы обсуждают парламентское измерение нормандского формата
Ася КУЗНЕЦОВА
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В конце января Виктор Медведчук представил немецким парламентариям план по урегулированию ситуации в ДонбассеВ конце января Виктор Медведчук представил немецким парламентариям план по урегулированию ситуации в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Главная тема встречи - предложение создать парламентское измерение нормандского формата.

- Мне кажется, это хорошая идея, - отметил президент Путин.

В конце января Виктор Медведчук представил немецким парламентариям план по урегулированию ситуации в Донбассе.

На встрече с депутатами бундестага Медведчук также отметил, что межпарламентский диалог в нормандском формате поспособствует тому, чтобы "найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что финансово-кредитная политика действующего правительства Украины приведёт к дефолту "на худших условиях" уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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