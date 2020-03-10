2020-03-10T23:35:37+03:00
В мире

В Минобороны России опровергли информацию об уничтоженных Турцией "Панцирях"

Ранее об уничтожении восьми российских комплексов с помощью беспилотников сообщил турецкий лидер
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Минобороны объяснили, какая информация, озвученная турецким президентом, не соответствует действительностиВ Минобороны объяснили, какая информация, озвученная турецким президентом, не соответствует действительностиФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

На заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми российских ЗРПК (зенитно-ракетные комплексы) "Панцирь" ответили в Минобороны России. По сообщению турецкого лидера, комплексы уничтожили с помощью беспилотников. Находились они в сирийской провинции Идлиб, где в 2020 году обострился конфликт между турецкими военными и войсками сирийской правительственной армии. Турки при этом действуют отчасти руками боевиков, снабжая их техникой, оружием.

- Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением,- сообщили в российском военном ведомстве. Заявление приводит ТАСС.

Предоставленная турецкой стороной информация не соответствует действительности уже потому, что в районе зоны деэскалации в Идлибе всего четыре, а никак не восемь "Панцирей". Но повреждения два из четырех комплексов все-таки получили. В Минобороны сообщили, что "завершается их восстановление".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На видео попала атомная подлодка США, пробивающая лед при подъеме в Арктике
В Котельниках ограбили замгубернатора ЯНАО Альбину Свинцову и избили ее супруга
В Минобороны России опровергли информацию об уничтоженных Турцией "Панцирях"
Путин проводит встречу с Медведчуком и Володиным в Кремле
Гарвард перевёл студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: "обочечники" - это водители, которым не хватает самоконтроля
ВТО отменяет все заседания с 11 до 20 марта из-за заражённого коронавирусом сотрудника
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: дорожные штрафы перестают действовать, когда водитель к ним привыкает
Председатель Европарламента отправил себя на карантин
Дорожный психолог Татьяна Кочетова: интенсивность работы с нарушителями должна зависеть от тяжести содеянного
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина