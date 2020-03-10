В Минобороны России опровергли информацию об уничтоженных Турцией "Панцирях"

10 Март 2020 2020-03-10T23:35:37+03:00

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На заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми российских ЗРПК (зенитно-ракетные комплексы) "Панцирь" ответили в Минобороны России. По сообщению турецкого лидера, комплексы уничтожили с помощью беспилотников. Находились они в сирийской провинции Идлиб, где в 2020 году обострился конфликт между турецкими военными и войсками сирийской правительственной армии. Турки при этом действуют отчасти руками боевиков, снабжая их техникой, оружием.

- Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением,- сообщили в российском военном ведомстве. Заявление приводит ТАСС.

Предоставленная турецкой стороной информация не соответствует действительности уже потому, что в районе зоны деэскалации в Идлибе всего четыре, а никак не восемь "Панцирей". Но повреждения два из четырех комплексов все-таки получили. В Минобороны сообщили, что "завершается их восстановление".

ИСТОЧНИК KP.RU