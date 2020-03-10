2020-03-10T23:50:26+03:00
В мире

На видео попала атомная подлодка США, пробивающая лед при подъеме в Арктике

Ролик опубликовали американские военные на своем YouTube-канале [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Подложка всплыла, несмотря на слой льдаПодложка всплыла, несмотря на слой льдаФото: Кадр видео
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В сеть попало видео пробивающей арктические льды атомной подводной лодки США. Ролик опубликован на YouTube-канале Военно-морских сил США, где сказано, что военный объект - это проект Toledo. Учения проходили в рамках ICEX 2020, задействованы не только американские войска, но и армии стран-союзником.

- Мероприятие дает ВМФ возможность оценить свою оперативную готовность в Арктике,- пояснили американские военные в комментариях к видео.

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка.В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

На кадрах видно, как субмарина поднимается из глубины, пробивая лед. Затем из подложки выходят несколько военных, которые с помощью бензопилы освобождают часть корабля от наледи.

Ранее в Пентагоне признали, что соперничают с Россией в Арктике. С 2019 года власти США стаи проявлять к этой зоне особый интерес, Арктику изучают американские исследователи, причем интересует американцев не только природные характеристики этого района Земли, но и уклад жизни местного населения - где берут питьевую воду, одежду, как и чем живут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На видео попала атомная подлодка США, пробивающая лед при подъеме в Арктике
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