2020-03-11T00:14:11+03:00
В мире

Второй в истории медицины пациент излечился от ВИЧ

Мнения врачей разделились, одни с опаской называют это ремиссией, другие - победой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пациенту поставили два серьезных диагноза - сначала ВИЧ, потом ракПациенту поставили два серьезных диагноза - сначала ВИЧ, потом ракФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главной новостью в мире медицины за 10 марта, крове сводок по коронавирусу со всего мира, стала информация об излечении пациента от ВИЧ. Это второй в мире случай, когда человеку удалось победить вирус, ведь болезнь считается неизлечимой, всю оставшуюся жизнь после постановки диагноза пациент нуждается в медикаментозном лечении.

В медицинских журналах второй избавившийся от диагноза ВИЧ человек обозначен как "лондонский пациент". В Lancet объясняют, что этот человек перенес трансплантацию стволовых клеток. Этот "лондонский пациент" не постеснялся рассказать о себе журналистам The New York Times. Излечившийся - мужчина 40 лет, его зовут Адам Кастильехо.

В 2012 году ему поставили диагноз - злокачественная лимфома. Единственным выходом, чтобы спасти жизнь мужчине была трансплантация костного мозга.

- У донора была мутация, которая препятствовала способности ВИЧ проникать в клетки, поэтому трансплантат по существу заменил иммунную систему Кастильехо устойчивой к вирусу,- сообщили в издании.

Это спасло пациента не только от рака, но и от ВИЧ. Медики многократно повторяли тесты, и каждый раз они были отрицательными. Но многие из врачей с опаской называют случай Кастильехо -ремиссией. Другие уверены, что это победа и чудо, но при этом такой способ лечения от ВИЧ не может быть массовым.

На эту новость отреагировал в том числе и президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что ему и американским врачам удастся победить ВИЧ и СПИД в США за 10 лет.

- Такие хорошие новости для многих. Огромный прогресс,-написал он в твиттер.

Впервые об излечившемся от ВИЧ человеке сообщили 13 лет назад. Это был "берлинский пациент", который не захотел публичности, его имя и его история не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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