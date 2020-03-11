2020-03-11T00:31:26+03:00
Общество

Министр Юстиции Чуйченко призвал сделать СИЗО "менее брутальными"

Глава ведомства считает, что элементы устрашения в виде колючей проволоки, не нужны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр призвал изменить условия содержания женщин в СИЗОМинистр призвал изменить условия содержания женщин в СИЗОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава министерства Юстиции Константин Чуйченко выступил за перенос СИЗО за пределы городов. Он напомнил, что во многих регионах следственные изоляторы расположены в самом центре городов. При этом внешний вид этих объектов с трудом вписывается в окружающую местность - и хотя СИЗО это не тюрьма, но некоторые элементы очень схожи:

- В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения.,- сказал Константин Чуйченко, его слова приведены на сайте ведомства.

Также на коллегии Федеральной службы исполнения наказаний речь зашла об условии содержания в СИЗО. Министр выступил за "реновацию женских следственных изоляторов".

- Именно женщинам нужно создать нормальные условия содержания, а после этого – мужчинам,- считает Чуйченко.

В конце 2019 года президент подписал закон о выделении отдельных камер в СИЗО для беременных и женщин с детьми. По новым нормам на одного ребенка должно приходиться не меньше четырех квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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